Теннис на инвалидных колясках: все, как в большом спорте, и ни для кого нет поблажек

Новости Беларуси. Они играют в теннис не для побед. Летящий мячик и ракетка в руке – их стихия. Эти два часа тренировки они ждут всю неделю. Преодолевая страх и огорчения, они стремятся на корт. Он стал для них вторым домом. Пусть и на коляске, но смысл игры не теряется. Здесь нет поблажек. Всё как в большом спорте.

Валерия Филяева, тренер:

По правилам, то ничем не отличается. Два отскока в разнице людей, которые бегают ногами. И основное то, что коляска, как тело, то есть если мяч дотрагивается до коляски, то розыгрыш считается проигранным. Другой разницы нет. Всё остальное – это больше технические какие-то нюансы. В движении, в ударах.

Пока они просто тренируются. Но, возможно, уже завтра весь мир узнает о новых чемпионах. Каждый великий спортсмен с чего-то начинал. Были разочарования и радости. И не важно, что они уже не дети. Есть воля к победе, пусть и на тренировочном матче.

Елена Серкульская, спортсменка:

Я увидел в первый раз теннис, когда наша тренер Валерия приехала с мастерклассом на спортекиаду, посвящённую памяти Николая Игнатьевича Колбаско. Я попробовала, мне очень понравилось. Но я знала, что такие люди, как я, с такой травмой – не играют в теннис. Потому что это очень активная игра и надо быть достаточно здоровым инвалидом, для того, чтобы играть в этот вид спорта.

Тренер для них не только строгий учитель, но и лучшая подруга. Иногда поругает, но, спортсменки признаются, это стимулирует. В спорте нельзя медлить, особенно, если речь идёт о большом теннисе.

В этом спорте каждое движение – продумано. Каждый взмах руки – строго по технологии. Тренер со стороны наблюдает за техникой игры. И даёт указания. Но у колясочников есть свои особенности.

Валерия Филяева, тренер:

Эта коляска активного типа, здесь прямые колёса. И благодаря этим колёсам удобно двигаться вперёд, назад. Здесь колёса расположены под углом. Благодаря этому коляска может раскручиваться на 360 градусов. Что очень хорошо влияет на передвижения по корту. Зато двигаться вперёд, назад – сложнее. На этих колясках на улице никто не ходит. Ребята ездят только на кортах.

Будущие чемпионки мечтают выступать на соревнованиях. Тренируются усердно. Пока не удаётся выехать на состязания по финансовым причинам. Спортсменки говорят, что главное жить с мечтой. И, если есть желание и стремление, всё получится, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Елена Серкульская, спортсменка:

У нас сейчас идёт проект, по которому мы будем ездить по регионам и представлять этот вид спорта. Для того, чтобы больше и больше людей могли заниматься большим теннисом в Беларуси. Чтобы мы могли проводить национальные турниры, чтобы мы могли проводить отбор и развивать этот вид спорта. Потому что это очень интересный вид спорта. Мало того, что это единственный коммерческий вид спорта, которым можно заниматься, сидя в инвалидной коляске.

Учёные выяснили: спорт – залог хорошего настроения! После тренировок каждый спортсмен на подсознании гордится собой, что сумел преодолеть лень и проявить силу воли. Наши герои – не исключение. Для них это ещё и стимул заявить о себе.

Елена Бернович, спортсменка:

Это очень интересный игровой вид спорта, который даёт возможность хорошо физически реабилитироваться. Это игра. Это хорошее настроение. Это движение. Заряд бодрости. После тренировок желание больше двигаться, больше делать. Когда нет тренировок, день проходит обычно, просто. А когда тренировка – день очень активный, насыщенный.