Теннис. Максим Мирный последним из белорусов завершил выступления на Уимблдоне

Итоговый счет – 6:4, 6:7, 4:6.
Эльвира Хоровец, телекомпания СТВ.
Турнир прошел под эгидой Европейской ассоциации легкой атлетики. Белорусские полпреды Королевы спорта завоевали в Белокаменной шесть медалей.
«Монреаль» произвел обмен с «Нэшвиллом» – в американский клуб отправится наш соотечественник, а в канадский – голкипер Дэн Эллис и нападающий Дастин Бойд.
Сегодня пройдут финальные состязания у мужчин в стрельбе из пистолета с 10 метров.
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