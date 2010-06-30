Теннис. Максим Мирный последним из белорусов завершил выступления на Уимблдоне

Хоккей. Белорусский легионер НХЛ Сергей Костицын будет выступать за другой клуб

«Монреаль» произвел обмен с «Нэшвиллом» – в американский клуб отправится наш соотечественник, а в канадский – голкипер Дэн Эллис и нападающий Дастин Бойд.