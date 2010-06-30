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Теннис. Максим Мирный последним из белорусов завершил выступления на Уимблдоне

30 июня 2010 12:50
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В матче третьего раунда в разряде «микст» наш соотечественник, выступавший с россиянкой Алисой Клейбановой, проиграл другому интернациональному дуэту Лиза Рэймонд (США) – Уэсли Муди (ЮАР).

Итоговый счет – 6:4, 6:7, 4:6.

Эльвира Хоровец, телекомпания СТВ.

# Максим Мирный

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