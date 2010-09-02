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Теннис. Максим Мирный и Махеш Бхупати стартовали на US-Open с победы

02 сентября 2010 12:29
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Со счетом 6:1, 6:4 белорусско-индийский дуэт переиграл французов Арно Клемана и Николаса Маю.

Во втором раунде соперниками Мирного и Бхупати будут аргентинцы Себальос и Шванк.

Успешно начала борьбу на кортах Нью-Йорка в женском парном разряде Ольга Говорцова и теннисистка из Тайваня Чиа Джун Чуан — они взяли верх над хорваткой Дарьей Юрак и эстонкой Каей Канепи — 6:1, 6:1.

Идут дальше наша Дарья Кустова и россиянка Алла Кудрявцева. Им удалось сломить сопротивление российско-украинской пары Арина Родионова — Ольга Савчук — 5:7, 6:4, 6:3.

Чисто белорусский дуэт Татьяна Пучек — Екатерина Деголевич не сумел пройти барьер первого круга — сделать это нашим девушкам помешали Су-Вей Хси и Шуай Пен из Китая, отпраздновавшие победу в двух партиях с одинаковым счетом 6:3.

# Максим Мирный

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