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Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе

12 апреля 2024 10:42
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Белорусско-российский дуэт Ирина Шиманович/Алена Фомина вышел в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Сарагосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе-1

Наши девушки в матче 1/4 финала одержали победу над испанским тандемом Ирен Бурильо Эскорихуэла/Карлотта Мартинес Сирес со счетом 6:2, 6:4. За выход в решающий раунд Шиманович и Фомина поборются с итальянской парой Анжелика Морателли/Камилла Ротателло.

# Теннис

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