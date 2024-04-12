Теннис. Ирина Шиманович вышла в полуфинал парного разряда турнира в Сарагосе

Белорусско-российский дуэт Ирина Шиманович/Алена Фомина вышел в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Сарагосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки в матче 1/4 финала одержали победу над испанским тандемом Ирен Бурильо Эскорихуэла/Карлотта Мартинес Сирес со счетом 6:2, 6:4. За выход в решающий раунд Шиманович и Фомина поборются с итальянской парой Анжелика Морателли/Камилла Ротателло.