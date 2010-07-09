Теннис. Белорусы с проигрыша стартовали в матче Кубка Девиса

Напомним, сегодня в Минске стартовал матч Беларусь-Голландия. Команды встречаются в рамках два раунда плей-офф 1-й Евро-африканской группы.Победитель противостояния останется на будущий год в этом дивизионе, проигравшим придется сыграть в сентябре на выживание со Словакией. Открыл матч поединок Андрея Василевского и лидера сборной Страны тюльпанов Тиемо де Баккера. К сожалению, белорусский теннисист не смог оказать достойного сопротивления 41 ракетке планеты. За полтора часа де Баккер добился победы – 6:2, 6:2, 7:5.