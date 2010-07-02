Теннис. Белорусы померятся силами с Голландцами с 9 по 11 июля

Матчи 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между командами Беларуси и Голландии пройдут в Минске.

Согласно регламенту в первый день 9 июля состоятся два одиночных поединка, 10 июля пройдет парная встреча, а завершится матч 11 июля еще двумя одиночными играми. Все три игровых дня вход на трибуны открытых кортов Дворца тенниса будет бесплатным.

В составе сборной Беларуси сыграют Максим Мирный, Владимир Игнатик, Александр Бурый и Александр Василевский. Ветеран белорусской дружины Максим Мирный прибыл в Минск 1 июля после участия в Уимблдонском турнире и уже начал подготовку к предстоящему матчу с голландцами. Место на капитанском мостике займет Александр Швец.

Победитель белорусско-голландского противостояния выйдет во 2-й раунд плей-офф, где 17-19 сентября встретится с теннисистами Словакии.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.