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Теннис. Белорусы Александр Бурый и Сергей Бетов вышли в полуфинал на международном турнире в Минске

14 октября 2010 14:34
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Призовой фонд турнира – $15 тысяч.

14 октября Александр бурый переиграл россиянина Мацулевича 6:4, 7:5. Тяжелейший матч провел другой наш соотечественник Сергей Бетов. Проиграв первый сет, он сумел выровнять игру и победить в двух последующих, обеспечив тем самым выход в 1/2.

Лидер белорусского мужского тенниса Владимир Игнатик на этой неделе выступает в столице Узбекистана на турнире категории «Челленджер». В одиночном разряде он сразится с хорватом Франком Скугором.

В состязаниях дуэтов белорус выступление завершил. Вместе со словаком Андреем Мартином он проиграл на старте турнира первым сеянным.

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