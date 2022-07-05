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Теннис. Белорус Егор Герасимов вышел во второй круг соревнований в Португалии

05 июля 2022 14:19
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Новости Беларуси. Невнятный старт, боевая середина, уверенная концовка. Егор Герасимов выиграл первый матч после возвращения на корт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Белорус Егор Герасимов вышел во второй круг соревнований в Португалии-1

Случилось это на турнире категории Challenger в Португалии. В дебютном противостоянии хоть и не без труда, но был повержен Габриэль Декамп. Вопреки раскладу, а статус фаворита был у нашего земляка, первый сет остался за бразильцем – 7:6. И это при том, что в мировом рейтинге Герасимов находится на почти 200 позиций выше. Стартовая неудача не надломила нашего спортсмена. Он потихоньку нащупал нужный ритм действий и забрал вторую партию со счетом 6:4. Ну а в решающем сете просто разгромил соперника – 6:1. Таким образом, наш земляк вышел во второй круг.

# Теннис # Егор Герасимов # Габриэль Декамп # Фотофакт

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