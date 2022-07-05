Теннис. Белорус Егор Герасимов вышел во второй круг соревнований в Португалии

Случилось это на турнире категории Challenger в Португалии. В дебютном противостоянии хоть и не без труда, но был повержен Габриэль Декамп. Вопреки раскладу, а статус фаворита был у нашего земляка, первый сет остался за бразильцем – 7:6. И это при том, что в мировом рейтинге Герасимов находится на почти 200 позиций выше. Стартовая неудача не надломила нашего спортсмена. Он потихоньку нащупал нужный ритм действий и забрал вторую партию со счетом 6:4. Ну а в решающем сете просто разгромил соперника – 6:1. Таким образом, наш земляк вышел во второй круг.