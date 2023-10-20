Теннис. Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Китае

Александра Саснович провела два матча в одиночном разряде на теннисном турнире в Наньчане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Утром белоруска в 1/8 финала одержала победу над россиянкой Валерией Савиных со счетом 6:3, 6:2. Спустя несколько часов в игровой программе был запланирован четвертьфинальный поединок. Соперницей Александры была представительница Канады Лейла Фернандес. К сожалению, Саснович не смогла оказать должного сопротивления оппонентке, проиграла со счетом 3:6, 4:6 и выбыла из дальнейшей борьбы.