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Теннис. Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Китае

20 октября 2023 14:24
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Александра Саснович провела два матча в одиночном разряде на теннисном турнире в Наньчане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Китае-1

Утром белоруска в 1/8 финала одержала победу над россиянкой Валерией Савиных со счетом 6:3, 6:2. Спустя несколько часов в игровой программе был запланирован четвертьфинальный поединок. Соперницей Александры была представительница Канады Лейла Фернандес. К сожалению, Саснович не смогла оказать должного сопротивления оппонентке, проиграла со счетом 3:6, 4:6 и выбыла из дальнейшей борьбы.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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