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Татьяна Холодович заняла 6-е место в метании копья на Чемпионате мира по легкой атлетике

09 августа 2017 08:06
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Новости Беларуси. На Олимпийском стадионе Лондона в самом разгаре Чемпионат мира по легкой атлетике. Белорусские поклонники «королевы спорта» вчера переживали за метательницу копья Татьяну Холодович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, в финале своего вида она так и не смогла приблизиться к подиуму. В лучшей попытке Татьяна отправила снаряд на 64 метра 5 сантиметров. Этих показателей хватило только для 6-го места. А золото досталось знаменитой чешке Барбаре Шпотаковой. Вторую и третью ступени пьедестала заняли китаянки.

# Легкая атлетика

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