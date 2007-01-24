Тандем Евгении Мельник и Олега Крупня приказал долго жить

Белорусская пара по фигурному катанию Евгения Мельник Олег Крупень - вместе на большой арене стартовали впервые. Раньше Крупень выступал с Анной Гальченюк, но их тандем приказал долго жить. Евгения Мельник в танцы на льду пришла из одиночного катания.

Несколько дней назад эта пара прошла крещение Универсиадой, скажем прямо, неудачно все вышло, и вот 23 января они открыли соревновательную программу Чемпионата Европы.

Сказать, что обязательный танец - удался, значит, сильно перехвалить. Безусловно, ребята очень старались, выкладывались на 100%, но и технически, и по компонентам программы уступили абсолютно всем участникам. Лидерам из Болгарии - Альбене Дэнковой - Максиму Стависскому они проиграли почти 27 баллов, это не просто много, а целая пропасть в классе. Так что после первого соревновательного дня мы - на последнем - 27-ом месте.

24 января соревноваться начнут мужчины, в числе которых и отлично выступающий в этом сезоне - Сергей Давыдов.