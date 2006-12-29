Танцевальный клуб "Мара" успешно завершил сезон

Ансамбли Формэйшн по латиноамериканской и европейской программам в нынешнем сезоне засветились в финалах чемпионатов мира и Европы. Кроме того, впервые в истории танцорам удалось попасть на пьедестал.

Выступления ансамблей считаются самыми сложными в танцевальном мире. Главным образом потому, что композиция длится не полторы минуты, как у одиночников, а целых шесть минут. Впрочем, это далеко не единственное отличие.

Начало успешному году положила команда, исполняющая европейскую программу. В Кишиневе, где проходил чемпионат Европы, белорусы впервые попали в финал, финишировав на 6-ой позиции. Спустя некоторое время в Москве состоялось первенство континента, на котором подопечные Лидии Кац-Лазаревой и Дмитрия Белявского заняли седьмое место.

Не хуже смотрелся и ансамбль, танцующий латину. Выступление на Европе завершилось попаданием в шестерку сильнейших. А на Бременском чемпионате мира белорусы показали лишь 9-ый результат.

Последним аккордом, завершающим сезон "Мары" стала поездка в Австрию на представительный международный турнир. Там команда показала себя во всей красе. Наши спортсмены смогли не только пробиться в финал, но и впервые в своей истории оказаться на пьедестале, заняв второе место.

Будем надеяться, что в следующем сезоне в музее "Мары" появятся новые медали и кубки.