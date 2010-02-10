«Тампа-Бэй» вышла на шестое место Восточной конференции НХЛ

«Тампа» обыграла одного из лидеров Запада – «Ванкувер». Подопечные Рика Токкета нынче борются за путевку в плей-офф в компании еще как минимум восьми команд.

Впрочем, одержав победу, «Тампа» не приобрела решающего преимущества: от ближайшего «Монреаля» ее отделяет всего одно очко, от идущего 13 «Айлендерс» – 7.

Лучшим игроком встречи стал Мартин Сен-Луи. В первом периоде он вывел на завершающий бросок Стивена Стэмкоса, а в третьем дважды поразил ворота «Ванкувера» сам. 3:1.

Накануне также с победой поздравляли «Сент-Луис», «Оттаву», «Айлендерс», «Бостон» и «Каролину».

«Сент-Луис» – «Детройт» – 4:3 (бул.);

«Оттава» – «Калгари» – 3:2;

«Айлендерс» – «Нэшвилл» – 4:3 (бул.);

«Баффало» – «Бостон» – 2:3 (бул.);

«Каролина» – «Флорида» – 4:1;

«Тампа» – «Ванкувер» – 3:1.