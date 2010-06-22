Таинственная магия цифр: противостояние «Партизана» и «Днепра»

В преддверии поединка на минском «Стэдиуме» между минским «Партизаном» и могилевским «Днепром», архивариусы газеты «Прессбол» анонс к этому матчу завершили весьма любопытным намеком. Оказывается, 4 последних встречи соперников в Минске аккуратно выстраивались в чередовании побед и поражений.

В 2009, на тогда еще «Тракторе», сильнее были могилевчане: 1:1. После субботнего поединка о таинственной магии цифр в этом противостоянии хочется задуматься в серьез. Основание для этого дал эпизод, случившийся уже на 11-ой минуте матча. Вроде бы и не самая опасная атака «Партизана» завершилась дальним, хотя и мощным ударом легионера минчан.

Гости до антракта в нападении сыграли пресновато, без огонька. Вторая половина игры прошла под знаком атакующих начинаний «Днепра». Начинаний, кстати, самая точная формулировка, потому что подавляющее большинство могилевских атак продолжения не находило. Такая ситуация продолжилась до финального свистка. Хотя, в самом конце гол могли забить хозяева. Но пара перспективных контратак была бездарно запорота.

Впрочем, для чемпионатной победы хватило и единственного гола. «партизан» выиграл 1:0.

Андрей Скоробогатько, гл. тренер ФК «Днепр»:

Это футбол, от него никуда не денешься. Сегодня ребята недооценили соперника, была плохая самоотдача на поле. То, что не забили… То я думаю, если бы мы забили один мяч, то смогли бы вырвать победу. Но, к сожалению, этого сегодня не произошло.

Владимир Геворкян, гл. тренер ФК «Партизан»

Честно говоря, тот футбол, который мы бы хотели проповедовать, мы еще физически не готовы к этому. На нас очень давит результат. Забив гол, мы стали играть на результат. Игра забывается, а очки остаются. Я могу только коллегу поздравить за хорошую игру.