Таэквондо: кто поедет в Китай?

Отечественные таэквондисты находятся в Раубичах, где на одном из основных сборов к Чемпионату мира за их подготовкой пристально следит научная группа.

Учитывая то, что современное таэквондо динамично развивается, становясь более силовым и скоростным, уделять внимание лишь работе в зале было бы нецелесообразно. Такого мнения придерживается весь штаб белорусских таэковндистов. Поэтому на этом сборе, куда пригласили не только спортсменов так называемой группы "А" - и молодежь из ближайшего резерва есть место, и кроссам, и тренажерному залу, и специальным нагрузкам. Причем в выигрыше в такой ситуации, как уже маститые таэквондисты, которым нужны спарринг-партнеры, так и "резервисты" - для них это отличная практика.

К слову, представители Молдовы, которые также подключились к нынешнему сбору, удачно дополнили компанию.



В конце прошлого сезона ведущих бойцов команды преследовали серьезные травмы. К сожалению, тенденция продолжилась и в начале нынешнего. Так сейчас вышла из строя Алеся Чернявская, и эта ситуация тренеров не радует.

Однако есть и светлые моменты. "Можно отметить Сергей Сачука - на открытом Чемпионате Голландии он стал 2-ым, при том, что в весе было 68 бойцов", - отметил главный тренер сборной Беларуси по таэквондо Анатолий Лиходиевский. Сейчас у наставника национальной команды есть 13 реальных кандидатов на поездку в Поднебесную. Но поедут, безусловно, только те, кто будет в лучшей спортивной форме.