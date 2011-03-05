Сюрпризы плей-офф сезона-2011 в Открытом чемпионате Беларуси по хоккею

Команда с берегов Буга ни разу не обыграла «Юность» в регулярном сезоне, уступив пять раз с общим счетом 8:34. Однако в первом же матче нокаут-раунда сложила оружие лишь в овертайме.
Блестяще действовал голкипер гостей Сергей Роговский, отразивший 48 бросков соперника. Отличный матч провела тройка Туркин-Дашков-Балмочных. Последний оформил дубль. Отметим игру «Бреста» в большинстве – также немаловажный фактор в плей-офф. Из восьми удалений у хозяев подопечные Александра Гавриленка реализовали три. Помимо Балмочных забрасывал Сергей Калюбакин.
Что касается «Юности», то, уступив первый период (1:2), минчане так, по сути, нащупать свою игру и не смогли. Матч удался разве что Максиму Слышу. Он был точнее дважды. И еще забил Александр Матерухин. Главный, видимо, специалист по «Бресту» в составе хозяев. Украинская тройка и решила исход противостояния. Олег Шафаренко поставил в матче точку на 72 минуте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Однако это тот случай, когда поединком остались недовольны как проигравшие, так и победители. Пока «Юность» сильнее – 4:3 в овертайме.
Александр Гавриленок, главный тренер ХК «Брест»:
Конечно, сил было отдано очень много. Пока выполняли задание, держали зону, пятачок, соперник не мог организовать хорошую атаку.
Сказал, что это только первая игра, расстраиваться нечего.
Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:
Замечу, что ни одной проходной игры в плей-офф не будет, потому что слабых команд нет. И каждая команда выходит на игру как на последнюю.
Клуб «Брест» впервые попал в плей-офф и он с огромным настроем вышел на игру.
А у нас, наверное, не все парни перешли с регулярного чемпионата в плей-офф. Нам дорогого стоило, чтобы эту игру вырвать.
Не слишком резво стартовал и «Неман». Дважды по ходу встречи «Сокол» вел в счете, но удивительное начало заключительного периода сложилось в пользу гродненцев. Шахрайчук забросил на 33 секунде, Малашкевич сравнял на 51, а еще через 19 секунд Мядель вывел «Неман» вперед.
Не ждет легкой жизни в четвертьфинале и «Металлург». Лиепайские одноклубники уже потрепали нервы подопечным Василия Спиридонова. Отметим дубль Андрея Макрова.
А вот «Гомель» был неубедителен в противостоянии с «Шахтером», как и год назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отметим, кстати, что первую шайбу в этом плей-офф забросил Илья Камбович – уже на 45 секунде.