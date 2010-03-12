Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Чемпион России казанский «Рубин» принимал немецкий «Вольфсбург» и ограничился только ничейными 1:1.

Счёт в этой встрече открыли хозяева. На 29-й минуте неплохая комбинация с участием рубиновых легионеров Ансальди и Хасана Кабзе завершилась красивым ударом в падении Нобоа. 1:0 – в пользу российского клуба. Буквально через несколько минут отличный шанс удвоить перевес казанцев имел Александр Бухаров , но не использовал выход один на один с голкиперм немцев Хитцем.

Во втором тайме игровое преимущество перешло к «Вольфсбургу», который после нескольких упущенных голевых возможностей сравнял счёт на 67-й минуте. За гостей постарались боснийские легионеры: Джеко укрыл мяч от защитников на линии казанской штрафной и откатил его под удар земляку Мисимовичу, чей удар получился на славу. Ничья 1:1 сохранилась до финального свистка.

Среди других поединков 1/8 финала налёт сенсационности получил результат матча во французском Лилле, где местный футбольный клуб принимал английский «Ливерпуль». Гости с Туманного Альбиона большую часть поединка провели в бесплодных атаках, а самой концовке матча пропустили довольно курьёзный гол. Хавбек «Лилля» Хазар по высокой траектории навесил мяч в штрафную гостей , где он никого не задев, юркнул в угол ворот Ливерпуля. Этот гол остался в матче единственным. Англичанам предстоит непростой домашний поединок.

«Валенсия» (Испания) – «Вердер» (Германия) 1:1

«Бенфика» (Португалия) – «Марсель» (Франция) 1:1

«Панатинаикос» (Греция) – «Стандарт» (Бельгия) 1:3

«Ювентус» (Италия) – «Фулхэм» (Англия) 3:1

«Атлетико» (Испания) – «Спортинг» (Португалия) 0:0

«Гамбург» (Германия) – «Андерлехт» (Бельгия) 3:1

Кроме бельгийского «Стандарта» уверенности в успехе перед ответными встречами — они состоятся 18 марта — нет ни у одной из команд.