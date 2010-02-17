Сыграны первые два матча 1/8 финала розыгрыша футбольной Лиги чемпионов

Итальянский «Милан» принимал на своем поле английский «Манчестер Юнайтед» и проиграл со счетом 2:3.

На 3-й минуте матча Рональдиньо отправил мяч в сетку ворот Эдвина ван дер Сара. Хозяева поля продолжали атаковать и могли увеличить счет, однако едва ли не первая вылазка в штрафную, предпринятая гостями, завершилась взятием — отличился Пол Скоулз.

В середине второго тайма Уэйн Руни забил два гола. За пять минут до финального свистка Кларенс Зеедорф сократил разницу в счете, а спустя несколько минут Фелипе Индзаги не смог реализовать выход один на один. Манкунианцы победили 3:2.

Также во вторник французский «Лион» в родных стенах обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0.