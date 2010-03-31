Сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов УЕФА

Открывали игровую программу этой недели поединки в Мюнхене и Лионе.

В Германии немецкая «Бавария» приняла английский «Манчестер Юнайтед» и отпраздновала волевую победу. «Красные дьяволы» уже на второй минуте огорошили команду Луи ван Галля: оставленный в штрафной без внимания Уэйн Руни наказал хозяев за неосмотрительность точным ударом головой – 1:0.

Однако на 77-й минуте мюнхенцы отыгрались, голевой успех принёс штрафной в исполнении Франка Рибери. А уже в добавленное время Ивица Олич принёс своей команде викторию – 2:1.

Во французском лигочемпионском дерби сильнее вчера был «Лион». Первый четвертьфинальный матч против Бордо команда Клода Пуэля завершила со счётом 3:1 в свою пользу.

Сегодня первые дуэли проведут итальянский «Интер» и российский «ЦСКА». Местом встречи станет миланский «Сан-Сиро», а также «Арсенал» и «Барселона». Команда Арсена Венгера примет соперника на лондонском «Эмирейтс».