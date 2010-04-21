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Сыгран первый матч полуфинального противостояния футбольной Лиги Чемпионов между «Интером» и «Барселоной»

21 апреля 2010 11:50
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Поединок на миланском стадионе Джузеппе Меацца принес успех хозяевам, хотя счет в нем открыли гости.

На 19-й минуте Педро Родригес вывел «Барселону» вперед после красивой фланговой атаки испанцев.

На исходе получаса игры «Интер» сумел уравнять положение. Уэсли Снайдер неотразимо пробил из пределов штрафной и на перерыв соперники ушли при счете 1:1.

Однако во 2-м тайме итальянский клуб сумел обеспечить себе неплохой победный задел перед ответным матчем. На 48-й минуте у «Интера» отличился Майкон, а его партнер Диего Милито  свой гол забил на исходе игрового часа. В итоге – 3:1 – в пользу интеристов. Ответный полуфинальный матч состоится в Барселоне  28 апреля.

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