Свобода полета и никаких ограничений

Под Минском на базе горнолыжного центра "Силичи" прошел чемпионат Беларуси по сноуборду. Умение управлять доской показали спортсмены со всей Беларуси. И даже не совсем "летная" погода не помешала крутым виражам на снежных склонах.



Снег, трамплин, сноуборд и вера в победу - все, что нужно асам катания на доске для участия в соревнованиях. И хотя этот вид спорта довольно молодой, поклонников у него с каждым годом все больше. Тот, кто приходит сюда однажды, остается на всю жизнь.



Анна Колпачкина в сноуборде уже четыре года. Успела покорить не только высоты Беларуси, но и опробовать трамплины в Польше и России. Однако, участвовать в чемпионатах девушке не приходилось. Поэтому на трассу встает с особым трепетом.



А вот Вадиму Радивилу удача, как оказалось, нужнее всего. Он начинал соревнования и первым совершил, на взгляд специалистов, вполне удачный прыжок. Может вера в победу, а может и в силу княжеской фамилии.



"Летали" сегодня действительно все. Не испугали ни сильный ветер, ни плюсовая температура. Уже на первом этапе соревнований, за первенство республики, спортсмены показали, на что способны.



Но только настоящие асы смогли попасть во второй, финальный этап чемпионата. Чемпионат по сноуборду проводят в республике уже в шестой раз. С каждым годом растет не только количество участников, но и мастерство спортсменов. А значит и число претендентов для пополнения национальной сборной.