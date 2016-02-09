«Супербоул»: потрясающие факты о втором по значимости спортивном соревновании на планете

В минувшие выходные состоялся юбилейный 50-й «Супербоул»: в главном матче сезона победу праздновал «Денвер Бронкос», обыграв «Каролину Пантерз». На том матче присутствовал как минимум один гражданин Республики Беларусь – это фотографии из твиттера Виктории Азаренко. Но гораздо интереснее узнать о неординарных событиях и фактах, которые ежегодно сопровождают «Супербоул» и всю Национальную лигу по американскому футболу.

«Супербоул» – второе по рейтингу спортивное соревнование планеты Земля и уступает только финалу футбольной Лиги чемпионов. И точно главное событие телевизионного сезона в Америке.

Первая телетрансляция матча НФЛ состоялась в 1939 году в Нью-Йорке. В то время на весь город было не больше 1000 телевизоров, так что доподлинно неизвестно, смотрел ли хоть кто-то первую историческую игру.

К слову, не сохранилось ни одной видеозаписи первого «Супербоула». Ведущие телесети США в свое время уничтожили пленку, ссылаясь на отсутствие интереса к матчу, а также его низкую историческую ценность. Но уже в 2015 году финальный матч посмотрели 114 миллионов зрителей. Трансляция вошла в топ-20 программ в истории американского телевидения, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Супербоул» может уступать футбольной Лиге чемпионов по охвату аудитории, но никогда не уступит по стоимости рекламного времени. На первом Супербоуле в 1967 году 30-секундный рекламный ролик стоил $42 тысячи. А уже в 2013 году точно такой же временной отрезок достиг цены в $4 миллиона.

Примечательно, что ровно половина прошлогодних зрителей «Супербоула», по данным «Forbes», смотрели матч только ради рекламы. Несколько лет назад компания «Chrysler» задействовала в своей рекламе на «Супербоуле» легендарного Клинта Иствуда, и за три года их продажи взлетели более чем на половину.

Требуется убить около 600 коров, чтобы обеспечить НФЛ мячами на весь сезон. Из одной шкуры получается порядка 20 мячей, 76 мячей предусмотрено на «Супербоул». Каждая корова США имеет вероятность 1 к 17 миллионам, чтобы стать той самой коровой, из которой сделают мяч для «Супербоула». С такой же вероятностью она может заболеть чумой.

Девушки из группы поддержки, черлидерши, получают около 75 долларов за игру. К тому времени, как им начинают платить гонорары, они успевают потратить столько денег на школу танцев и средства для макияжа и волос, что по итогам карьеры девушки остаются в убытке.

8 декабря 1980 года комментатор Говард Косел, комментируя в прямом эфире матч «Нью-Ингленд» – «Майами», прервал рассказ об игре, первым сообщив нации шокирующую новость об убийстве знаменитого участника «Битлз» Джона Леннона.

По американским законам, если вы смотрите матчи НФЛ на частной вечеринке, то за вход на нее нельзя брать деньги. Специалисты подсчитали, что лишь 5% от аудитории матча смотрят его в одиночку, а размер средней компании, которая смотрит «Супербоул», составляет 17 человек. Кстати, примерно 7 миллионов человек пропускают работу на следующий день после просмотра американского футбола в «Супервоскресенье».

Завершим наш рассказ о главном заокеанском спортивном событии несколькими занимательными фактами. «Супербоул» вызывает огромный интерес у любителей ставок. Например, самый богатый боксер планеты Флойд Мейвезер в 2015 году поставил 10,5 миллионов долларов на победу «Денвера» в главном матче сезона и приумножил свой капитал.

Ажиотаж в преддверии «Супербоула» проникает во все сферы жизни американцев: начиная от рекламы на канале «Animal Planet» и в ресторанах «МакДональдс», вплоть до самой известной семьи Америки – Симпсонов.

Американский футбол, и в частности «Супербоул», по ту сторону Атлантики едва ли не религия. Это вы могли понять после рассказа. Но одно дело услышать, а другое дело увидеть своими глазами. Это видео не оставит вас равнодушными. Сын подарил маме, поклоннице американского футбола, билеты на «Супербоул». Реакция мамы бесценна.