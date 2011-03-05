Судьба ХК «Динамо» в плей-офф КХЛ решится в седьмом матче с ярославским «Локомотивом»

Уже на раскатке чувствовалось: грядет нечто особое. Динамовцы еще разминались, когда по периметру арену окружили болельщики с плакатами, в которых было общее сокровенное: «Мы верим! Мы гордимся!» Разве после такого можно было проиграть?

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Может быть, это один из самых лучших матчей в сезоне. Мне не хочется говорить по итогам. Было все: борьба, броски, голы, драки. Болельщики все видели. Получился хороший вечер.

Оставив в резерве неубедительных в последнем матче Антонова и Стефановича, Марек Сикора вновь доверил Сергею Дрозду и Джордану Хенри. И угадал. Первый был очень активен, а второй и вовсе отличился заброшенной шайбой – открыл счет в матче.

Сменил Сикора и вратаря, вновь сделав ставку на Андрея Мезина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тот наставника не подвел, о чем свидетельствует 31 отраженный бросок. Впрочем, Мезин сыграл не безупречно. И если в седьмом матче в воротах появится Роберт Эш, это будет воспринято с пониманием. Все-таки в шайбах Карела Рахунека и Александра Калянина доля вины голкипера есть.

Собственно, минуты матча при счете 3:2 и 4:3 были самыми тревожными. Но динамовцы с честью выходили из затруднительных ситуаций.

Александр Кулаков, ХК «Динамо» (Минск):

Они уже нас побаиваются. Я думаю, что сегодня мы были немного быстрее и победили за счет самоотверженности.

Неожиданно удачный ход тренера «Динамо – замена в первом звене Петра Сикоры на великолепно играющего в плей-офф Александра Кулакова. Именно с его помощь Константином Глазачевым была заброшена самая красивая шайба матча, снявшая все вопросы относительно победителя.

Может, наставникам стоит эксперимент с Кулаковым в первой тройке узаконить и Петру Сикоре найти другое место на площадке?

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Слежу за Петром, но у него игра немного не получается. А сегодня пришел матч, где надо рисковать, делать все для победы. Я думаю, что это было на пользу команде.

Отдельная тема – судейство. Оно вновь было небезупречным. Возможно, судьи просто жалели в некоторых эпизодах необоснованно грубый «Локомотив».

Гости явно нервничали и в концовке даже попытались устроить пару драк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Кулаков, ХК «Динамо» (Минск):

Это был удар по самолюбию. Они считают, что обязательно должны нас проходить. И как пишут все, они должны были пройти нас «на одном коньке». Но это не получается. Я считаю, мы играем не хуже. Поэтому они уже нервничают.

В финале поединка организаторы поспешили с фейерверком. Команды даже успели попрощаться с болельщиками, а вратарь «Локо» Дмитрий Кочнев и вовсе ушел в раздевалку. А ведь оставалось еще сыграть три секунды.

Что ж, мы спешим праздновать победу. И, может быть, опережаем события, строя планы на полуфинал.

Джордан Хенри, ХК «Динамо» (Минск):

Обе команды сыграли шесть игр за семь дней, что не могло не повлиять на всех. Но мы можем взорваться в седьмой игре, как это часто бывает в плей-офф. У нас отличный персонал, доктора, тренеры, массажисты. У нас все здоровы. Так что мы готовы к последней игре.