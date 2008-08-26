Строительство уникального комплекса "Минск-арена" находится на финишной прямой

Сборка основных конструкций завершена, а сегодня строители получили последнюю арку для крыши конькобежного стадиона.

11-тонную деталь доставляли из Молодечно в Минск в сопровождении кортежа ГАИ. Монтаж запланирован на следующей неделе.

"Минск-арена" растет на глазах. Сборка "лего" для взрослых идет с опережением всех графиков. И если крыша главной площадки уже висит на металлических нитях, то крыши братьев меньших только сейчас замыкаются арочными конструкциями. Здесь строителям по-настоящему пришлось зависнуть в воздухе. Ведь устанавливали многотонные арки в буквальном смысле на весу.

Если выложить все арки конькобежного стадиона одну за другой, то они растянутся на полтора километра. Однако это небольшая часть от всей "Минск-арены". Спортивный город-мечта собирается олимпийскими темпами – скоро строители приступят к наполнению внутреннего антуража архичемпионского комплекса. Все самое интересное только начинается.

Крупные спортивные объекты строятся по всей Беларуси. Наличие современных спорткомплексов является важным аргументом в борьбе за право проведения чемпионата мира-2014. Но это планы на будущее. А на ледовых площадках республики уже проходят крупные хоккейные турниры.

Завтра в столице официально откроется масштабный международный фестиваль хоккея. Но уже сегодня в Бобруйске, в недавно открытом ледовом дворце, проходит турнир юниорских сборных Беларуси, России, Латвии и Словакии. В ближайшие дни матчи в рамках турнира пройдут также в Жлобине, Солигорске и Минске.

