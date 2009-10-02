Столицу летних Олимпийских игр 2016 года назовут 2 октября

Сессия Международного олимпийского комитета состоится в Копенгагене.

На право принять Олимпиаду-2016 претендуют четыре города: испанский Мадрид, японский Токио, американский Чикаго и бразильский Рио-де-Жанейро.

По мнению аналитиков и букмекерских контор, фаворитами голосования являются Рио-де-Жанейро и Чикаго, а наименьшие шансы стать столицей Игр-2016 у Мадрида. Поддержать заявку США приедет лично президент страны Барак Обама. А преимущество Рио-де-Жанейро в том, что Олимпийские игры в Южной Америке еще никогда не проходили. Впрочем, подавляющего перевеса нет ни у одного из кандидатов, поэтому борьба обещает быть весьма упорной.

Беларусь на форуме представит делегация Национального олимпийского комитета. По словам наших олимпийских функционеров, они уже определились со своим выбором, но раскрывать его пока не могут.