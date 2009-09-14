Столичный футбол за 14 сентября

Обзор футбольных событий в стране и мире с участием белорусских команд.

На этой неделе в сюжетах программы «Столичный футбол»:

- Отборочный матч чемпионата мира-2010 национальных сборных Беларуси и Украины;



- Отборочный матч чемпионата Европы-2011 молодёжных сборных (U-21) Азербайджана и Беларуси, мнение о матче главного тренера белорусской команды Георгия Кондратьева;



- Матчи первого квалификационного раунда к чемпионату Европы юношеской сборной Беларуси (U-17), мнение о матче главного тренера белорусской команды Юрия Малеева;



- 18 тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу, все голы, комментарии главных тренеров команд;



- Результаты 19 тура Первой лиги чемпионата Беларуси по футболу, видеоотчёт о матче «СКВИЧ» – ФК «Полоцк».