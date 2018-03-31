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Столичные «Грифоны» лидируют на хоккейном турнире «Олимпийские надежды»

31 марта 2018 14:40
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Новости Беларуси. Выявляли сильнейших юные любители хоккея. На льду малой площадки «Чижовка-Арены» проходит турнир «Олимпийские надежды» среди ребят 2003-2004 годов рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столичные «Грифоны» лидируют на хоккейном турнире «Олимпийские надежды»-1

Название состязаний говорит само за себя. Не исключено, что многие из ребят в будущем станут профессиональными спортсменами и будут представлять Беларусь на мировом уровне. В нынешних соревнованиях принимает участие четыре любительские команды.

В лидерах – столичные «Грифоны». В этой дружине играет и Николай Лукашенко. Победители и призеры турнира определятся уже 1 апреля.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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