Столичная «Юность» одолела гродненский «Неман» в очередном туре ОЧБ по хоккею

Игра получилась упорной. Счет открыли минчане. На 6 минуте сделал это Александр Матерухин.Однако затем инициативу перехватили гости. Отличились, вначале, Константин Михайлов, а затем Сергей Боголейша. Причем последний забросил, когда его команда играла в меньшинстве. В третьем периоде «Юность» спаслась. Александр Боровков уровнял положение, а победную шайбу за 8 секунд до сирены забросил Дмитрий Толкунов – 3:2, виктория подопечных Михаила Захарова.