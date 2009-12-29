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Столичная «Юность» одолела гродненский «Неман» в очередном туре ОЧБ по хоккею

29 декабря 2009 17:01
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Игра получилась упорной. Счет открыли минчане. На 6 минуте сделал это Александр Матерухин.Однако затем инициативу перехватили гости. Отличились, вначале, Константин Михайлов, а затем Сергей Боголейша. Причем последний забросил, когда его команда играла в меньшинстве. В третьем периоде «Юность» спаслась. Александр Боровков уровнял положение, а победную шайбу за 8 секунд до сирены забросил Дмитрий Толкунов – 3:2, виктория подопечных Михаила Захарова.

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