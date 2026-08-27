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Столица готовится принять Минский полумарфон

27 августа 2026 18:24
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Совсем скоро белорусская столица примет главный праздник бега, силы и выносливости. Организаторы Минского полумарафона постарались на славу! О том, что ждет спортсменов и болельщиков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Столица готовится принять Минский полумарфон-2

10 дней осталось до старта большого спортивного форума. Участие точно примут более 30 тысяч человек. Но и это не окончательная цифра. Вполне возможно обновление рекорда 2019 года. Тогда на дистанции отправились почти 40 тысяч. В забегах уже подтвердили свое участие представители 39 стран – и это не предел.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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