Столица готовится принять Минский полумарфон

Совсем скоро белорусская столица примет главный праздник бега, силы и выносливости. Организаторы Минского полумарафона постарались на славу! О том, что ждет спортсменов и болельщиков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

10 дней осталось до старта большого спортивного форума. Участие точно примут более 30 тысяч человек. Но и это не окончательная цифра. Вполне возможно обновление рекорда 2019 года. Тогда на дистанции отправились почти 40 тысяч. В забегах уже подтвердили свое участие представители 39 стран – и это не предел.