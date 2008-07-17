Столица готовится к Кубку Дэвиса

Матч состоится между командами Беларуси и Польши в минском Дворце тенниса.

Белорусские спортсмены находятся в оптимальной форме и надеются взять реванш у поляков за поражение в 1996 году. В составе нашей команды выступят как ветераны Максим Мирный и Владимир Волчков, так и двое молодых игроков Андрей Коротченя и Павел Котляров.

Впервые домашний матч Кубка Дэвиса сборная Беларуси проведет на открытом корте (напомним, что ранее, выступая в элитном дивизионе, наши соотечественники играли в более вместительном футбольном манеже). Недавно построенный теннисный стадион с трибунами вместимостью около 1700 зрителей пройдет первую серьезную проверку. Матч Беларусь-Польша начнется завтра двумя одиночными встречами. Билеты на игры еще есть в продаже.

