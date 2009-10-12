Столетняя бабушка побила мировой рекорд в толкании ядра

На Всемирных играх мастеров в Сиднее столетняя спортсменка Рут Фрит, приехавшая на чемпионат из австралийского Брисбена, побила мировой рекорд в толкании ядра.

Бабушка Рут изначально рассчитывала завоевать золотую медаль и чувствовала себя довольно уверенно, так как была единственной спортсменкой в категории «свыше 100 лет». В воскресенье она бросила ядро на расстояние 4,07 метра, что не только принесло ей золото, но и позволило побить мировой рекорд.

Рут Фрит, которая имеет уже праправнуков, метает также молот и копье и верит, что другие пенсионеры последуют ее примеру. Чтобы поддерживать форму, старейшая спортсменка тренируется пять дней в неделю, не пьет и не курит.

Всемирные игры мастеров впервые состоялись в Торонто в 1985 году и с того времени проходят каждые четыре года. Основным отличием этого турнира от Олимпиады является то, что в нем могут принять участие люди всех возрастов и с любыми возможностями, сообщает NEWSru.com.