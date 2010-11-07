Степан Пономарев, ХК «Брест»: Попасть в восьмерку сильнейших – решаемая задача для команды

1:8 – в сентябре, 0:11 – в октябре. В ноябре от визита «Бреста» в парк Горького ждали чего-то подобного. Но команда Алексея Гавриленка стремительно освобождается от аутсайдерского имиджа и даже впервые за восемь лет претендует на попадание в плей-офф. Второго ноября стало ясно: это не случайность.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Победила та команда, которая хотела победить. «Брест» вышел с огромным желанием и настроем. Не смотря на то, что они проигрывали нам с разгромным счетом. У них каждая игра – это новая страница.

Составляющие поражения лидера найти не сложно. Во-первых, травмы, из-за которых не сыграли Карев, Заделенов и Слыш. Их отсутствие, конечно, ощущалось. Во-вторых, игра вратаря. Максим Малютин нынче – голкипер № 2 в чемпионате. Но это лишь по статистике. В матче с «Брестом» он не выручил. В-третьих, расслабленность. «Юность» вела 3:1 и 4:2 и, казалось, победу упустить уже не сможет.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Я не считаю, что отсутствие некоторых игроков повлияло на исход матча. Конечно, это в какой-то мере сказалось. Но не является главной причиной.

«Брест» всерьез стал претендовать на положительный результат с 52 минуты, когда Евгений Жилинский сократил отставание в счете до минимума. Оставшееся время гости посвятили штурму ворот Малютина. И не зря. Виктор Туркин перевел встречу в овер-тайм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А потом была серия буллитов, которая, как известно, лотерея.

Степан Пономарев, ХК «Брест»:

Последние поражения не хотелось даже перед игрой вспоминать. Старались их перевести в шутку. Старались сделать определенные выводы. Но не напрягались по поводу того, что мы уступали раньше «Юности» с огромной разницей шайб. Хотелось, чтобы ребята сыграли раскрепощено.

После матча главком брестчан Александр Гавриленок признался, что встречи с лидером опасался, особенно после двух предыдущих разгромных поражений от «Юности» и четырехматчевой безвыигрышной серии. Но победа пришла и стала особым событием для многих в составе гостей.

Степан Пономарев, ХК «Брест»:

После ухода из «Юности» впервые в официальных матчах обыграл свою бывшую команду. Очень приятно.

Виктор Туркин, ХК «Брест»:

Конечно, очень важный матч был для меня. Ведь я «Юности» отдал 15 лет. Бился в каждом моменте в сегодняшнем поединке.

Текущее высокое место «Бреста» вполне закономерно. Гавриленок работает в команде уже третий сезон, постепенно собрал вокруг себя нужных игроков, выстроил цельный рисунок тактической игры. В межсезонье команду пополнили игроки с опытом – Романенко, Пономарев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А именно таких мастеров «Зубрам» не хватало ранее. Теперь к ним добавился Максим Балмочных, внезапно отчисленный из «Гомеля».

Максим Балмочных, ХК «Брест»:

Результативность была нулевая. Плюс игра в обороне не очень. Тренер принял правильное решение – отправил во вторую команду. А потом я оказался в «Бресте».

Вокруг тройки, в которой ставшему центральному нападающему Балмочных компанию составляют молодые Дашков и Туркин, во многом строилась игра «Бреста» против «Юности». Именно это звено сыграло решающую роль. А Туркин, набравший уже 17 очков по системе «гол+пас», возможно, уже сейчас заставил руководство «Юности» сожалеть о решении, принятом в межсезонье.

Виктор Туркин, ХК «Брест»:

В конце сезона мне сказали искать новый клуб. Я поехал сначала в «Шахтер». Но туда не попал, потому что в команду приехало много людей после расформирования «Керамина». А потом заиграл в «Бресте».

Интересно, что именно Туркин вышел исполнять решающий буллит. С психологическим давлением молодой игрок справился играючи.

Виктор Туркин, ХК «Брест»:

Все нормально было. Уже то, что с «Юностью» сыграли 4:4, можно назвать выполненной задачей.

Задача перед брестчанами стоит – попасть в плей-офф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впервые за последние восемь лет. И чем дальше, тем реальнее эти планы. Еще бы укрепить оборону, сетует Александр Гавриленок, и можно было бы замахнуться на многое.

Степан Пономарев, ХК «Брест»:

Попасть в восьмерку сильнейших – это вполне решаемая задача для нашей команды. Коллектив подобрался довольно боеспособный. Есть, конечно, прорехи в обороне, не всегда стабильно играют вратари. Нападающие иногда просто забить не могут. Но стараемся, работаем над собой.

Виктор Туркин, ХК «Брест»:

Коллектив собрался хороший. Нет разграничения на молодых и старых. Все вместе.