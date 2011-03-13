Степан Пономарев, ХК «Брест»: Обидно, что у нас кричат о развитии хоккея, а в команде идет полная деградация

Несмотря на все проблемы, ХК «Брест» дал бой минской «Юности» в дебютном для себя розыгрыше плей-офф Открытого чемпионата Беларуси.

Лилия Юрьевна за свои восемь лет в кассах Ледового дворца такого большого интереса к матчу своей родной команды не припомнит.

Лилия Криницкая, кассир Ледового дворца:

Вчера покупали, сегодня с 11 утра стоят за билетами.

Продано очень много билетов именно на игру плей-офф. У нас же не было еще таких игр.

Неискушенный, но преданный брестский болельщик, несмотря на крупное поражение в первом домашнем матче, шел на трибуны с оптимизмом. Еще бы: ведь сладость победы брестчан в столице еще не забыта.

Андрей Казанов, болельщик:

Этот сезон, если сравнивать с прошлыми, намного поднялся. Они обязаны сегодня выигрывать.

Евгений Стащенюк, болельщик:

Скорее всего, выиграем в овертайме. Болеем за «Брест».

Предпочитаем футбол, но решили сегодня сходить на хоккей. Ведь идет плей-офф.

Для «Бреста» выход в плей-офф стал поистине историческим событием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще ни разу ледовая дружина с берегов Буга не поднималась так высоко. Стабильности команде Александра Гавриленка в регулярном первенстве не хватало, но, несмотря на это, все соперники, кроме «Немана», хоть раз, да и отдавали очки брестчанам.

Вадим Драчев, генеральный директор ХК «Брест»:

Я считаю, что выход в плей-офф – это большая заслуга главного тренера. Его возможности, чтобы собрать команду, скомплектовать, подготовить.

О том, что «Брест» сейчас играет в другой хоккей, чем в недавнем прошлом, говорил и главком команды на послематчевой пресс-конференции. Помянул Александр Гавриленок лихом и украинское судейство в последней встрече. А вот брестская молодая поросль удостоилась похвалы от главного тренера.

Александр Гавриленок, главный тренер ХК «Брест»:

Конечно, хотелось бы сохранить команду, хотелось бы процентов 75 игроков оставить.

Есть несколько возрастных игроков. Их можно поменять. И все.

У нас в этом году два брестских парня отлично отыграли. Лемашко и Карабанов практически не уходили с площадки. Не так, чтобы частично появлялись. На следующий год планируем еще троих привлечь к играм.



В последних играх атмосферу в «Бресте» накалял и внутрикомандный конфликт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хоккеисты направили коллективное письмо на имя председателя Брестского облисполкома. Игроки хотели узнать следующее: почему им не выплачивают зарплату, когда улучшиться ситуация с формой, клюшками, наладится питание. Одним словом – накипело.

Максим Балмочных, ХК «Брест»:

Все эти письма были для того, чтобы на команду обратили внимание. Команда поставила перед собой задачу обратить на себя внимание. Сначала словом, а в плей-офф и делом.

Мы надеемся, что в следующем сезоне нас услышат, нам помогут.

Я сказал главному тренеру, что если оставят, то я буду играть здесь. Если нет, то буду искать новую команду.

Сор из избы выметать не стали бы, но на носу ответственные игры плей-офф. Поэтому даже опытнейший Степан Пономарев, который поиграл во многих клубах чемпионата и отлично знаком с кухней нашего хоккея, не стесняется в своих выражениях.

Степан Пономарев, ХК «Брест»:

За свою карьеру в Беларуси с такой ситуацией я сталкиваюсь во второй раз. В «Бресте» я уже был в сезоне-2002/2003. Тогда была ситуация еще хуже. Игрокам зарплата по два-три месяца не выплачивалась. Ребята питались одноразовой лапшой. В принципе, немного изменилось с того времени.

Очень обидно, что у нас направо и налево кричат о развитии хоккея, а, на самом деле, здесь идет полная деградация. Очень жаль, что на это закрывают глаза руководители, люди, которые должны способствовать развитию. А у нас все наоборот. Потому что спорт – это будущее не только для нас, но и для тех маленьких детей, которые приходят сюда.

Даже в том же Новополоцке и близко не поставишь отношение руководства к хоккею. Там нет такой проблемы, что у хоккеиста нет клюшки, что хоккееисты вынуждены перед играми заклеивать коньки, потому что нет лезвий. Это просто дико для профессионального хоккея.

Конечно, если это уровень области, то это нормально. А если у нас говорят о развитии хоккея, о том, что надо готовить кого-то к чемпионатам мира, к Олимпиадам, то это просто смешно.

Вроде, руководство здесь обещает заняться проблемой хоккея в области. Если что-то измениться, то я бы остался.

Надежда умирает последней. Хоккеисты «Бреста» смогли подарить болельщикам веру в свою команду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сможет ли руководство сделать то же самое для команды – вопрос открытый. Минимум до следующего сезона.

А пока, несмотря на поражение, трибуны провожают своих кумиров громогласным «Молодцы!»

С единственной победой в овертайме минского матча «Брест» закончил серию с высокоподнятой головой, но дальше пошла «Юность». В составе брестчан отметим Максима Балмочных, лучшего бомбардира команды в плей-офф: пять очков (гол + пас).

У «Юности» выделялся Олег Шафаренко, набравший восемь баллов. Он же – лучший бомбардир всего нокаут-раунда на текущий момент.