«Ставим максимальные цели, хотим взять Кубок»: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к этапу Евролиги в Венгрии
Новости Беларуси. Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу уже в ближайший уик-энд сыграет на очередном этапе Евролиги. Четвертый раунд турнира пройдет в венгерском Шиофоке. Последние дни перед отъездом сборная проводит на песчаной площадке столичного спорткомплекса «Олимпийский», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже 10 августа белорусские пляжники сменят антураж СОК «Олимпийский» на живописные виды на берегу озера Балатон. Локация для белорусов удачная: в 2016 году на венгерском этапе наша сборная праздновала триумф. Та же цель и в этот раз. Тем более философия нового тренера – победа в каждом матче. Хотя фактически для выхода в суперфинал белорусам может быть достаточно выиграть один поединок. Две виктории на прошлом этапе в Москве немного ослабили психологическое давление.
Денис Самсонов, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
Мы ставим максимальные цели, поэтому это вряд ли сильно нас расслабит. Мы хотим выиграть этап, взять Кубок. Поэтому вряд ли будет какая-то расслабленность.
В Шиофоке белорусам предстоит противостоять Португалии, которая не нуждается в представлении, традиционно крепкой Польше и Азербайджану. Последняя сборная, к слову, только в прошлом сезоне пробилась в элитный дивизион и в нынешнем розыгрыше пока не провела ни одного матча. Так что для белорусов встреча с азербайджанцами может стать небольшим сюрпризом.
Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:
Все могут удивить. Но у таких команд, как Азербайджан, нет определенного стиля игры, это усложняет нам задачу, немного вводит в заблуждение. Но нам нужно играть с холодной головой. Мы надеемся, что им не удастся преподнести нам сюрприз.
Проверкой сил перед выездом на этап Евролиги стал победный спарринг с командой «Волат-Капитал», играющей в открытом чемпионате Минска. В ходе контрольного матча тренерский штаб дал возможность проявить себя молодым игрокам. Всего за время сборов рулевой команды просмотрел два десятка футболистов: свежая кровь в сборной – это эволюция команды. Прогресса пляжники ждут и в итоговом результате в Евролиге, ближайший шаг на пути к мечте – успешное выступление в Шиофоке.