«Ставим максимальные цели, хотим взять Кубок»: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к этапу Евролиги в Венгрии

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу уже в ближайший уик-энд сыграет на очередном этапе Евролиги. Четвертый раунд турнира пройдет в венгерском Шиофоке. Последние дни перед отъездом сборная проводит на песчаной площадке столичного спорткомплекса «Олимпийский», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже 10 августа белорусские пляжники сменят антураж СОК «Олимпийский» на живописные виды на берегу озера Балатон. Локация для белорусов удачная: в 2016 году на венгерском этапе наша сборная праздновала триумф. Та же цель и в этот раз. Тем более философия нового тренера – победа в каждом матче. Хотя фактически для выхода в суперфинал белорусам может быть достаточно выиграть один поединок. Две виктории на прошлом этапе в Москве немного ослабили психологическое давление.

Денис Самсонов, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

Мы ставим максимальные цели, поэтому это вряд ли сильно нас расслабит. Мы хотим выиграть этап, взять Кубок. Поэтому вряд ли будет какая-то расслабленность.

В Шиофоке белорусам предстоит противостоять Португалии, которая не нуждается в представлении, традиционно крепкой Польше и Азербайджану. Последняя сборная, к слову, только в прошлом сезоне пробилась в элитный дивизион и в нынешнем розыгрыше пока не провела ни одного матча. Так что для белорусов встреча с азербайджанцами может стать небольшим сюрпризом.