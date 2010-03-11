Стартовавший накануне плей-офф КХЛ сразу порадовал серией неожиданных результатов

В столичном дерби все специалисты отдавали предпочтение московскому «Динамо», но первый матч выиграл «Спартак».

Причем, «бело-голубые» выигрывали поначалу со счетом 3:0, оправдывая прогнозы, однако титаническими усилиями «красно-белым» удалось равенство восстановить и перевести встречу в овертайм. И в дополнительной 20-минутке «Спартаку» удалось реализовать свой единственный шанс: Кирилл Князев поставил голевую точку – 4:3. Белорусским легионерам в составах команд – Алексею Калюжному и Виктору Костюченку – отличиться не удалось.

Громкую сенсацию преподнесло рижское «Динамо», обыгравшее в стартовом матче вторую команду регулярного сезона – питерский СКА. Микелис Редлих открыл счет под занавес первого периода, потом рижане закрылись в обороне, а в самом конце Мартин Кария отправил шайбу в пустые ворота армейцев – 2:0.

Также вчера добились побед ярославский «Локомотив» и подмосковный МВД (в составе последних сыграл, но ничем не отличился белорус Алексей Угаров).

Сегодня состоятся повторные матчи. Также в борьбу вступят восемь команд Восточной конференции.