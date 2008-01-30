Стартовало первенство Беларуси по горнолыжному спорту

В "Силичах" в соревнованиях по слалому и слалому-гиганту примут участие около 100 спортсменов в пяти возрастных группах - от 8 до 20 лет. Будет и около 30 участников-горнолыжников из Брянской области России. Беларусь располагает семью горнолыжными центрами на территории страны и одной спортивной базой в Красной поляне в Сочи.



Год здоровья должен стать знаменательным для горнолыжного спорта и придать новый импульс для его развития. Такое пожелание высказала руководитель Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда Наталья Петкевич на открытии первенства.



Белорусский горнолыжный спорт развивается, в основном за счет внебюджетных источников, при этом поддержку государства можно характеризовать, как инициативную, интеллектуальную и моральную.



Основная цель Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда - достойное участие национальных сборных в Олимпиаде-2014 года в Сочи. И эти вершины предстоит покорять юным участникам сегодняшних соревнований.



