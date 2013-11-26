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Стартовала продажа одиночных билетов на чемпионат мира по хоккею-2014 в Минске

26 ноября 2013 06:02
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Новости Беларуси. Стартовал пятый этап билетной программы чемпионата мира по хоккею в Минске. Теперь болельщики могут купить одиночные билеты на любой матч из тех, которые состоятся в ходе турнира на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене», в том числе на четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Минимальная цена – 78 тысяч, максимальная – 650 тысяч рублей.

Также продолжается продажа билетов и абонементов, реализация которых началась ранее. Любой болельщик в мире может купить их в розничных точках продаж официального билетного оператора чемпионата, а также в Интернете и через дилерские сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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