Стартовал XIII чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях

За его награды поборются 650 спортсменов из 149 стран. Среди них 9 представителей нашей страны.

Сегодня в первой утренней соревновательной сессии проходили в основном предварительные забеги и квалификация в различных видах.

Сразу два белорусских токателя ядра пробились в финал, который состоится в субботу. Павел Лыжин показал 20 метров и 42 сантиметра, Андрей Михневич — 20 метров и 34 сантиметра. Оба этих результата позволили белорусам войти в число 9 финалистов. В мужском семиборье пока завершились два вида.

Наш Андрей Кравченко показал в беге на 60 метров и прыжках в длину нелучшие свои результаты и занимает пока 6-е место.