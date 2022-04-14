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Стартовал тренировочный сбор национальной команды по хоккею. Готовимся к спаррингам с Россией

14 апреля 2022 18:45
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Стартовал тренировочный сбор национальной команды по хоккею. Наша сборная готовится к майским спаррингам с Россией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал тренировочный сбор национальной команды по хоккею. Готовимся к спаррингам с Россией-1

Тренерский штаб Крэйга Вудкрофта вызвал на апрельский кэмп много молодежи. Пока в его распоряжении 26 хоккеистов: 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих. По мере освобождения игроков из других клубов список будет расширяться. Сбор продлится две с половиной недели. Выставочные матчи сборных Беларуси и России пройдут 1 и 2 мая в Туле.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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