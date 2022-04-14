Стартовал тренировочный сбор национальной команды по хоккею. Готовимся к спаррингам с Россией

Стартовал тренировочный сбор национальной команды по хоккею. Наша сборная готовится к майским спаррингам с Россией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренерский штаб Крэйга Вудкрофта вызвал на апрельский кэмп много молодежи. Пока в его распоряжении 26 хоккеистов: 3 вратаря, 9 защитников и 14 нападающих. По мере освобождения игроков из других клубов список будет расширяться. Сбор продлится две с половиной недели. Выставочные матчи сборных Беларуси и России пройдут 1 и 2 мая в Туле.