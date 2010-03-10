Стартовал теннисный супертурнир в американском Индиан-Уэльсе

Призовой фонд которого составляет 4,5 миллиона долларов. В основной сетке одиночных женских состязаний значатся и две белоруски – Виктория Азаренко, третья сеянная и Ольга Говорцова.К сожалению, пройти сито квалификационного турнира не удалось еще двум представительницам Беларуси – Дарье Кустовой и Анастасии Екимовой. Выступят белоруски в противостоянии дуэтов. Кустова объединила усилия с теннисисткой из Узбекистана – Акгуль Амаммурадовой, Ольга Говорцова сыграет в дуэте с Татьяной Пучек. Любопытно, что эти тандемы встретятся уже в первом круге соревнований.