Стартовал открытый ЧБ по пулевой стрельбе. Кто из белорусов показал достойный результат?

В стартах принимают участие 129 спортсменов из всех областей Беларуси. Соревновательный сезон стрелков приближается к своему завершению – впереди спортсменов ожидает лишь заключительный этап, финал Кубка Беларуси. Чемпионат страны – это возможность не только реализовать накопленный в ходе сезона потенциал, но и оценить свои результаты в контексте европейских и мировых чемпионатов.

Валентина Толкач, главный судья соревнований:

Я могу выделить Казака Ивана, который на II Играх показал результат 582 очка. Это достойный уровень. И то, что он бы был в финале и боролся за первое место, этот уровень показал. Также пистолетчицы в упражнении МП-5 – 583, 582 – тоже достойный результат. Они бы тоже где-то или рядом, или были бы в финале. Петрова Александра, тоже уровень ПП-3 – 580 у нее было. Это тоже уровень, на чемпионате мира, на Кубке мира она могла бы котироваться, в финал попасть и бороться. Результаты есть.