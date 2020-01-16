Стартовал 11-й этап ралли «Дакар-2020». Это самые экстремальные дюны Саудовской Аравии

Новости Беларуси. 16 января стартовал 11-й этап ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это обратная дорога из Шубайта в Харад.

О сложности спецучастка говорят цифры: 10 % трассы – грунтовое покрытие, а остальные 90 % – это пески и дюны. Причем первые 80 километров из 379 – самые экстремальные и труднопроходимые дюны Саудовской Аравии.

Напомним, накануне на 10-м этапе пустыня не покорилась участникам – спецучасток пришлось сильно сократить. И вот сегодня – вторая попытка гонщиков.

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