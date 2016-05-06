Старейшая эстафета Гродно, посвященная Дню Победы, в 71-й раз прошла в городе на Немане

Новости Беларуси. Старейшая эстафета Гродно в 71-й раз превратила улицы города в беговые дорожки. Легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы, собрал более 500 участников. Трасса длинною пять километров пролегала по историческому центру. Для местных жителей это одно из важных спортивных событий.

В послевоенные годы в состязаниях участвовали известные гродненские спортсмены. И если начинались они как забеги для школьных команд, то сегодня свои дружины выставляют и вузы, и организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.