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Стало известно расписание матчей сборной Беларуси по хоккею U16 на Играх «Дети Азии»

16 февраля 2023 21:17
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Стало известно расписание матчей сборной Беларуси, составленной из игроков до 16 лет, на Играх «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хоккейный турнир пройдет с 26 февраля по 3 марта.

Стало известно расписание матчей сборной Беларуси по хоккею U16 на Играх «Дети Азии»-1

Напомним, наши игроки находятся в группе «Б» первого дивизиона. 26 февраля они стартуют матчем против Сибирского федерального округа в 18:30. Дальше будет день отдыха. А 28 февраля в 13:15 белорусы начнут поединок против Уральского федерального округа. Полуфиналы пройдут 2 марта, а дуэли за медали – 3-го.

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# Хоккей # Фотофакт

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