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Стало известно расписание матчей сборной Беларуси по футболу в квалификации ЧМ-2022

09 декабря 2020 14:42
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Новости Беларуси. Обнародовано детальное расписание матчей национальной сборной Беларуси по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стало известно расписание матчей сборной Беларуси по футболу в квалификации ЧМ-2022-1

Стартовать наши парни будут дома. На 27 марта намечено противостояние с эстонцами. Поединок пройдет в Минске на стадионе «Динамо». Далее дружина отправится на выезд.

Стало известно расписание матчей сборной Беларуси по футболу в квалификации ЧМ-2022-4

Отметим, что по регламенту в финальную стадию мирового первенства выйдут победители десяти групп.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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