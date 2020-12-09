Стало известно расписание матчей сборной Беларуси по футболу в квалификации ЧМ-2022

Новости Беларуси. Обнародовано детальное расписание матчей национальной сборной Беларуси по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Обнародовано детальное расписание матчей национальной сборной Беларуси по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стартовать наши парни будут дома. На 27 марта намечено противостояние с эстонцами. Поединок пройдет в Минске на стадионе «Динамо». Далее дружина отправится на выезд.
Отметим, что по регламенту в финальную стадию мирового первенства выйдут победители десяти групп.