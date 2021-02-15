Стало известно, когда пройдут 8-й и 9-й этапы Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Международный союз биатлонистов подтвердил, что 8-й и 9-й этапы Кубка мира пройдут по расписанию. Они запланированы с 1 по 14 марта в чешском Нове-Место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Международный союз биатлонистов подтвердил, что 8-й и 9-й этапы Кубка мира пройдут по расписанию. Они запланированы с 1 по 14 марта в чешском Нове-Место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Зрители на трибуны допущены не будут. Кроме того, для самих спортсменов и обслуживающего персонала введут дополнительные меры предосторожности. Как заверили организаторы и подтвердили в IBU, приоритетом остается здоровье атлетов.
Напомним, ранее стало известно, что финальный этап Кубка мира пройдет c 15 по 21 марта в шведском Эстерсунде. Изначально соревнования должны были состояться в Хольменколлене, однако из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, Норвегия не сможет принять старт.