Стало известно имя победительницы Открытого чемпионата Австралии по теннису

Титул завоевала американка Серена Уильямс, переигравшая первую ракетку мира россиянку Марию Шарапову.

Нас же в первую очередь интересовал финал мужского парного разряда, где за победу боролись Максим Мирный и Йонас Бйоркман. Соперниками белорусско-шведского дуэта были первые сеянные - американцы братья Боб и Майк Брайаны. Теннисисты провели на корте час и 33 минуты и, к нашему сожалению, поединок завершился триумфом теннисистов из США - 7:5, 7:5. Впрочем, завоевать титул победителя Australian Open у Максима Мирного еще будет возможность - в турнире микстов.

Что касается финала женского одиночного разряда 27 января между Сереной Уильямс и Марией Шараповой, то к разочарованию миллионов поклонников тенниса ожидаемой упорной борьбы не получилось вовсе. Уже в первом сете Шарапова проиграла два гейма на своей подаче и позволила американке повести со счетом - 5:0. В итоге партия завершилась уверенной победой Серены - 6:1. Не воспрянула духом россиянка и во втором сете, правда, проиграла его с более приличными цифрами - 2:6. Серена Уильямс, практически полностью пропустившая прошлый сезон - стала трехкратной победительницей Australian Open. До этого американская теннисистка выигрывала на кортах Мельбурн-парка в 2003 и 2005 годах. Успешное начало сезона позволило Серене в рейтинге WTA подняться с 81-ой строчки на 14-ую. Шараповой же после поражения придется утешаться лидерством в мировой табели о рангах.