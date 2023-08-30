Стали известны соперники белорусов в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Первый этап пройдет в итальянском Альгеро с 9 по 24 сентября. Наша дружина квалифицировалась в квартет А. Ее оппонентами станут команды Италии, Греции и Молдовы. После завершения стартового раунда борьбу за медали продолжат по две лучшие сборные из каждой группы. Всего отборочных квартетов четыре.