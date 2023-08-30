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Стали известны соперники белорусов в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

30 августа 2023 18:23
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Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по групповому раунду суперфинала Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны соперники белорусов в суперфинале Евролиги по пляжному футболу-1

Первый этап пройдет в итальянском Альгеро с 9 по 24 сентября. Наша дружина квалифицировалась в квартет А. Ее оппонентами станут команды Италии, Греции и Молдовы. После завершения стартового раунда борьбу за медали продолжат по две лучшие сборные из каждой группы. Всего отборочных квартетов четыре.

# Футбол # Фотофакт

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