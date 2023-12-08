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Стали известны соперники Беларуси по квалификации Кубка регионов

08 декабря 2023 11:45
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Беларусь сыграет с командами из Испании, Болгарии и Молдовы в предварительном раунде Кубка регионов – 2024/25, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны соперники Беларуси по квалификации Кубка регионов-1

На турнире играют любительские клубы. Беларусь представит команда «Ивацевичи», которая стала победителем турнира на национальном уровне. Все матчи предварительного раунда должны быть сыграны до 31 июля 2024 года, а промежуточный раунд должен быть завершен к 6 декабря 2024 года. Восемь победителей выйдут в финальную стадию, которая запланирована на 2025 год.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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