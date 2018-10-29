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Стали известны соперницы Соболенко по малому итоговому турниру года в Китае

29 октября 2018 13:10
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Новости Беларуси. Арина Соболенко узнала соперниц по малому итоговому турниру года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он пройдет в Китае с 30 октября по 4 ноября.

Стали известны соперницы Соболенко по малому итоговому турниру года в Китае-1

В одну группу с белоруской попали француженка Каролин Гарсия – 18-я ракетка мира и австралийка Эшли Барти, которая идет 19-й в чемпионский гонке. Наша же теннисистка считается фавориткой и располагается выше оппоненток в рейтинге WTA. До заветной десятки Соболенко не хватает всего двух позиций.

Стали известны соперницы Соболенко по малому итоговому турниру года в Китае-4

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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